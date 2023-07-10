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Bir içki grubuna daha zam geldi

Bir içki grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayiler Platform Başkanı Aybaş, Mey grubunun rakı, votka, viski ve cin ürünlerine KDV artışı nedeniyle yeni zam geldiğini duyurdu.

İktidar harç ve vergilere yaptığı zamlarla yükü yine halkın sırtına yüklerken, pek çok üründe KDV zamları ile birlikte fiyat artışı yaşanıyor.

Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu. 

Aybaş, rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı. 

Aybaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mey grubu Rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi tekrardan Vergi ZAMMI" ifadelerini kullandı. 

Sigaraya bir zam dahaSigaraya bir zam dahaGüncel

 

Etiketler rakı votka viski cin zam kdv zammı zam geldi Özgür Aybaş
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