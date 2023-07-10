Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayiler Platform Başkanı Aybaş, Mey grubunun rakı, votka, viski ve cin ürünlerine KDV artışı nedeniyle yeni zam geldiğini duyurdu.

İktidar harç ve vergilere yaptığı zamlarla yükü yine halkın sırtına yüklerken, pek çok üründe KDV zamları ile birlikte fiyat artışı yaşanıyor.

Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı.

Aybaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mey grubu Rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi tekrardan Vergi ZAMMI" ifadelerini kullandı.