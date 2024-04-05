Bir ilçede itiraz reddedildi; CHP YSK'ya gidiyor

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulu'nun seçim tekrarlanması kararına itiraz eden CHP’nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tutanaklardaki sonuçlarla oy çuvallarında çıkan sonuçlar birebir örtüştüğünü söylemişti.

CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilmişti:

"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024'te yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen seçimler doğrultusunda itiraz süreçleri devam etmekte olup, itirazların inceleneceği süreç içerisinde, Pınarbaşı Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı tarafından yönetilmeyeceği, tarafımıza gelen ihbarlar doğrultusunda, belediye içerisinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildiği hususu dikkate alınarak acilen ve tedbiren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45, 46. maddeleri gereğince, Pınarbaşı Belediyesi'ne belediye başkanı görevlendirilmesi (kayyum) için başvurumuz Kayseri Valiliğine iletilmiştir."