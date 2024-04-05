  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilçede itiraz reddedildi; CHP YSK'ya gidiyor

Bir ilçede itiraz reddedildi; CHP YSK'ya gidiyor

Bir ilçede itiraz reddedildi; CHP YSK'ya gidiyor
Güncelleme:

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulu'nun seçim tekrarlanması kararına itiraz eden CHP’nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tutanaklardaki sonuçlarla oy çuvallarında çıkan sonuçlar birebir örtüştüğünü söylemişti.

CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilmişti:

"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024'te yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen seçimler doğrultusunda itiraz süreçleri devam etmekte olup, itirazların inceleneceği süreç içerisinde, Pınarbaşı Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı tarafından yönetilmeyeceği, tarafımıza gelen ihbarlar doğrultusunda, belediye içerisinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildiği hususu dikkate alınarak acilen ve tedbiren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45, 46. maddeleri gereğince, Pınarbaşı Belediyesi'ne belediye başkanı görevlendirilmesi (kayyum) için başvurumuz Kayseri Valiliğine iletilmiştir."

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına yaptığı itiraz reddedildi.

 

Etiketler Kayseri pıanrbaşı itiraz seçim yerel seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti