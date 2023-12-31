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Bir ilde daha ekmeğe zam

Bir ilde daha ekmeğe zam
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Ankara'nın ardından Bursa'da da ekmeğe zam yapıldı. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Bursa’da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

 Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10’unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi.

ANKARA'DA 8 TL OLMUŞTU

Öte yandan Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 8 liraya yükselmişti. Zamlı fiyatlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

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