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  3. 17 Haziran 2020 13:53

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu
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Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.
 

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