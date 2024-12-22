Bir ilimiz -22,5 derece ile dondu, kurtlar şehre indi

Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Ardahan Göle'yi, sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 20,9 dereceyle de Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı alanı takip etti.

Göle ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kar ve dondurucu soğukların etkisinde kalan ilçe dronla görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.

Öte yandan Ardahan'ın Halilefendi Mahallesi'nde aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre Halilefendi Mahallesinde dolaşan kurtlar daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

AA, İHA