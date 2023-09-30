Bir ilimizde daha ekmeğe büyük zam
Kırıkkale’de 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 zamlandı, ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruş oldu.
Kırıkkale’de 200 gram ekmeğin fiyatı 29 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 zamlandı, ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruş oldu.
Kırıkkale’de toplu taşıma ücretlerine, iki ayda iki kere gelen zammın ardından bir zam da ekmeğe geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 zamlandı. 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Yeni fiyat, bugünden itibaren geçerli olacak.
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