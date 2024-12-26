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Bir ilimizde okullar tatil edildi

Bir ilimizde okullar tatil edildi
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Isparta'da yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle merkez, Keçiborlu, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta'nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.

Isparta merkez ile Keçiborlu, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası bazı bölgelerde buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Kent merkezindeki okullara, köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimine 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler kar tatil okul eğitime kar tatili Isparta
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