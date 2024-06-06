Bir ilimizde toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim sözlerinden biri olan ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulaması, 3 Haziran Pazartesi günü başladı.

Sakarya'da yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bir proje, okullara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Aynı projenin bir parçası olarak, lise ve üniversite öğrencileri de yüzde 54 indirimle toplu taşımadan yararlanabileceği belirtildi.

Sakarya'da başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması, öğrenciler ve velileri memnun etti. 7. sınıf öğrencisi Muhammed Bera Koç, parayı biriktirerek daha farklı şeyler alabileceğini söyleyerek durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz, lise ve üniversite öğrencileri için ise yüzde 54 indirim sağlanıyor. Öğrenciler, Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri'ne başvurarak kart güncellemelerini yaptırdıktan bir gün sonra bu uygulamadan yararlanabilecektir.

Ücretsiz ilkokul ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim sağlayan ulaşım tarifesi, Sakarya'da yaşayanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

“OTOBÜSE VERECEĞİM PARALAR CEBİMDE KALACAK”

İlk ve ortaokul öğrencilerine tanınan bir aylık 60 biniş hakkı, her ay tekrarlanabilir ve ücretsizdir. Bu uygulamadan yararlanmaya başlayan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Muhammed Bera Koç, artık otobüse ücretsiz binerek biriktirdiği parayı kendisi için harcayabileceğini belirtti. Koç, Kart54 merkezine giderek kart işlemlerini tamamladığını ve artık ücretsiz şekilde otobüs kullanabileceğini söyledi.

“SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİK”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim sözlerini yerine getirmek adına yaptığı çalışmaları ve hedeflerini açıkladı. İlk olarak su indirimini gerçekleştirdikten sonra ulaşımda önemli adımlar attıklarını belirten Alemdar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirim sağladıklarını ifade etti. Öğrencilerin eğitimlerine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Alemdar, gelecekte de verdikleri sözleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti.

“LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİ ULAŞIMDAN DAHA DÜŞÜK ÜCRETLERLE YARARLANDIRMANIN HESAPLARINI YAPIYORUZ”

Başkan Alemdar, öğrencilerin ulaşım masraflarını azaltarak aile bütçelerine katkı sağlamayı ve çocukların daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilmelerini amaçladıklarını belirtti. Çocukların okula gitmek için harcadığı günlük 10-20 TL'nin, okul harçlığı olarak kullanılabileceğini ve bu sayede çayını içip, simidini yiyebileceklerini ifade etti. Alemdar, ilerleyen süreçlerde lise ve üniversite öğrencilerine de benzer destekler sağlamayı düşündüklerini ve çocukların sadece eğitimlerine odaklanabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

“ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN AİLELER İÇİN YOL PARASI ÇOCUKLARINA HARÇLIK OLUYOR”

Sakarya Büyükşehir Belediye otobüs şoförü İlhan Akgün, öğrencilerin uygulamaya ilk başta şaşırdığını ancak daha sonra mutluluğa dönüştüğünü belirtti. Uygulama hakkında gelen geri dönüşlerin genel olarak olumlu olduğunu söyleyen Akgün, özellikle üniversite öğrencilerinin şaşkınlıkla karşıladığını ve böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını düşündüğünü ifade etti. Bu uygulamanın özellikle asgari ücretle geçinen aileler için çocuklara harçlık oluşturduğunu ve aile bütçesine bir katkı sağladığını da vurguladı.

İHA