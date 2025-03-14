Bir sağlık skandalı daha: Çok sayıda vatandaşın kanları kayboldu!

Türkiye'deki sağlık skandalarına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Emrullah Erdinç, İstanbul'da çok sayıda hastanın yemek şirketinin kuryeleri tarafından taşınan kan örneklerinin bazılarının kaybolduğunu açıkladı.

Türkiye yenidoğan çetesi skandalının ardından yeni bir sağlık skandalı ile karşı karşıya.

Sözcü TV Para Politika programına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınan kan örneklerinin yemek şirketi kuryeleri tarafından şartnameye uygun olmayan koşullar taşındığını ve bazı kan örneklerin de taşıma sırasında kaybolduğunu öne sürdü.

Erdinç bu büyük skandalla ilgili olarak "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı bunu düzelttik diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklamaları:

"Taşıma işlemi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihale açıyor. Alan firma motokuryelerle taşıyor. Kanın hızlı ulaşması için motokurye doğru bir sistem ama teknik şartnamelere uyulmaması. Bazı yemek şirketlerin motokuryeleri tarafından taşınan kanları görüyoruz. Streil olmayan, buldukları çöp poşetleriyle taşındığını görüyoruz. Şartnameye baktığımız zaman özel saklama kaplarının olmalı, soğuk tutacak köpüklerin olması gerektiği belirtiliyor. Birçok kanın kaybolduğu tespit edilmiş durumda. Dün bu yayını yaptığımda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Korkunç açıklamalar yaptılar. Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı bunu düzelttik diyorlar. Zaten bu problemin olmaması gerekiyor. Şu an böyle sıkıntımız yok diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar. Tutanakta, "ASM'lerden teslim alındığı anlaşılan ancak hala ilgili çalışacak laboratuvara ulaşmayan, akıbeti belirsiz numunelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir" diyor. Bu kanlara ne oldu? Bazı kültür ve idrar örnekleri vardı. Bunların hepsi kayıp mı oldu? 20 günlük sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama benim elimdeki evraklarla tarihler uyuşmuyor. Sizin bir kan örneğinin bile kaybolmayacağı bir sistem kurmanız gerekiyordu. İhaleye gelen iki firma kendi arasında problem yaşıyor, bu problemden dolayı böyle haberler çıkıyor gibi bir iddiada bulunuyor. Siz bu problemi yaratmayın. Firmaya 580 bin lira para cezası verdiklerini söylüyorlar bunun bedeli bu mudur!"