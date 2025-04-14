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Bir seçim anketinde daha zirvedeki fark açıldı

Bir seçim anketinde daha zirvedeki fark açıldı
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PİAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "bu pazar bir seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına zirvedeki oy farkı damgasını vurdu...

PİAR Araştırma 8 - 11 Nisan tarihleri arasında 2 bin 860 katılımcı ile gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtları açıkladı.

PİAR'ın "kararsızların oyları dağıtılarak" hesapladığı anket sonuçlarında CHP birinci parti olarak yer alırken, 4 partiyle oluşacağı görülen Meclis'te sırasıyla CHP, AK Parti, MHP ve DEM Partiyer aldı...

İşte PİAR'ın 8-11 Nisan arasında yaptığı bu pazar bir genel seçim olsa anketinin sonuçları:

PİAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "bu pazar bir seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına zirvedeki oy farkı damgasını vurdu...

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