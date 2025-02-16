Bir seçim anketinde daha zirvedeki fark eridi
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ORC Araştırma tarafından yapılan "bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarında zirvedeki fark 1 puanın da altında...
Türkiye’de "erken seçim"i ya da iktidarın söylemiyle "öne çekilmiş seçim"i tartışırken ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AK Parti ile CHP arasında fark kapanıyor.
Anketin sonuçları şu şekilde:
CHP: yüzde 29.5
AK Parti: yüzde 29.1
MHP: yüzde yüzde 8.6
DEM Parti: yüzde 7.5
Zafer Partisi: yüzde 5.1
Yeniden Refah Partisi: yüzde 5
İYİ Parti: yüzde 4.7
Gelecek Partisi: yüzde 2
Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.8
Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.6
Yerli ve Milli Parti: yüzde 1.5
Diğer: yüzde 1.3
Deva Partisi: yüzde 1.2
Anahtar Parti: yüzde 1.1
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