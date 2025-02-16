Bir seçim anketinde daha zirvedeki fark eridi

ORC Araştırma tarafından yapılan "bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarında zirvedeki fark 1 puanın da altında...

Türkiye’de "erken seçim"i ya da iktidarın söylemiyle "öne çekilmiş seçim"i tartışırken ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AK Parti ile CHP arasında fark kapanıyor. Anketin sonuçları şu şekilde: CHP: yüzde 29.5

AK Parti: yüzde 29.1

MHP: yüzde yüzde 8.6

DEM Parti: yüzde 7.5

Zafer Partisi: yüzde 5.1

Yeniden Refah Partisi: yüzde 5

İYİ Parti: yüzde 4.7

Gelecek Partisi: yüzde 2

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.6

Yerli ve Milli Parti: yüzde 1.5

Diğer: yüzde 1.3

Deva Partisi: yüzde 1.2

Anahtar Parti: yüzde 1.1





