Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT Grubu'na 2 liralık zam geldiğini duyurarak güncel fiyat listesini paylaştı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.

TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam beklendiğini açıkladı. Aybaş, Twitter paylaşımında "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.

Dün (5 Mayıs) Philip Morris, BAT ve JT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.