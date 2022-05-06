  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT Grubu'na 2 liralık zam geldiğini duyurarak güncel fiyat listesini paylaştı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.

TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam beklendiğini açıkladı. Aybaş, Twitter paylaşımında "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.

Dün (5 Mayıs) Philip Morris, BAT ve JT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir. 

  Bir sigara grubuna daha zam

 

Etiketler sigara sigaraya zam özgür aybaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
LPG fiyatlarına indirim
Depoları fulleyin! Dev zam geliyor
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!
Şimdiden yüzde 31'lik zam kesinleşti! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
İslam Memiş altın fiyatları için tarih vererek uyardı
Binmeye kıyamıyor, streç filmle koruyor
Habertürk, NTV ve CNN Türk uyurken Türkiye'de yer yerinden oynadı!
Bir mide bulandıran öğretmen tacizi daha! Öğrencisine attığı mesajlar ortaya çıktı
Kötü haberi Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor adasında 2 yarışmacı diskalifiye oldu