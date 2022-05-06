Bir sigara grubuna daha zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT Grubu'na 2 liralık zam geldiğini duyurarak güncel fiyat listesini paylaştı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.
TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş, Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam beklendiğini açıkladı. Aybaş, Twitter paylaşımında "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.
Dün (5 Mayıs) Philip Morris, BAT ve JT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol