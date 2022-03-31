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Bir yerli ve milli adım daha! ROKETSAN, Çakır'ı tanıttı

Bir yerli ve milli adım daha! ROKETSAN, Çakır'ı tanıttı

Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarından biri olan seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Çakır'ın lansman toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Demir karadan karaya, karadan havaya, denizdeki savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

Bütün bu ürünlerin devreye alınması ekilen tohumların meyve vermesi devam ediyor. Bir taraftan meyveleri toplarken diğer taraftan da tohumlar ekmeye devam ediyoruz. Şu an da Roketsan’dayız. Füze kabiliyetlerimize vurgu yapıyoruz.

Karadan karaya karadan havaya ve denizdeki sistemler de devam ediyor. Torpidolarda da dışarı muhtaç bir ülke olmaktan inşallah kurtuluyoruz. Mühimmatlarımızı akıllandırıyoruz ve savunma sanayi şirketlerimizin iş birliği söz konusu.

 

 

Etiketler çakır roketsan ROKETSAN
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