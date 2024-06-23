AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve araç alandan, gayrimenkul alana, ev sahiplerinden, kiracılara, asgari ücretlilerden yurtdışına gideceklere, sokaktaki vatandaştan plazadaki yöneticilere kadar 7'den 77'ye herkesi etkileyecek yeni vergi düzenlemesiyle ilgili olarak bir tepki de Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi reform paketinde sona gelindi. TBMM’ye sunulması planlanan pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve bayram tatilinin ardından kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması beklenen "vergi paketi"nde geniş kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor. Vergi paketiyle, KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, yurt dışına çıkış harcı ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok alanda yapılacak düzenlemelerle vergi artışları, yeni cezalar ve ceza artırımları getiriliyor.

KDV ile ilgili istisnaların bir kısmının kaldırılması bir kısmının kısmi istisna haline dönüştürülmesi, bazı KDV indirimlerinin kaldırılması, yurt dışına çıkış harcının 3 bin TL’ye çıkarılarak her yıl yeniden değerleme oranında yükseltilmesi, vergi kaçıranları bildirenlere ihbar ikramiyelerinin artırılması, fiş-fatura düzenlemeyenleri ihbar edenlere ikramiye ödenmesi, motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılması, bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi, engellilere yapılan ÖTV istisnasının kaldırılması veya yeniden revize edilmesi gibi öneriler de vergi paketinde ayrıntılı düzenleniyor.

Özellikle düzenlemedeki yeni vergilere dair eleştiriler artarken bir tepki de Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten geldi.

"Biz tüketiciler daha fazla dolaylı vergi yükü istemiyoruz" diyen Küçük yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vergi, kamu gereksinimlerini sağlamak amacıyla, devlet tarafından kamu gücüne dayanılarak zorla tahsil edilir.

Buna rağmen, vergi düzenlemeleri toplumsal mutabakat ile yasalaşır ve toplum ihtiyaçlarını karşılar ise, etkin idarenin varlığı ile uygulama başarısı gösterir.

Gündemdeki vergi düzenlemelerine ilişkin spekülasyon ya da asılsız haberleri önlemenin tek yolu, STK’lar başta olmak üzere, düzenleme çalışmalarını açık ve şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmaktır.

Biz tüketiciler olarak, daha fazla dolaylı vergi yükü istemiyoruz. Kayıtdışı kazançların vergilendirilmesini, vergilemede ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasını bekliyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz."