Bodrum'da çıplak adam alarmı !

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Şener Şen’in başrol oynadığı “çıplak vatandaş” filmi gerçek oldu. Bitez mahallesinde bir vatandaş çıplak halde gezerken görüldü.



Bitez Mahallesi, Adliye Caddesi arkasında bugün öğren saatlerinde görülen çıplak vatandaş polis ekiplerini alarma geçirdi.

Üzerinde hiç kıyafet bulunmayan ve yalın ayak bir şekilde sokaklarda bağırarak dolaşan kimliği belirsiz şahıs o an çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. O sırada bölgeden aracı ile geçen vatandaş çıplak şahsı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra cep telefonuna sarılan vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

Çıplak vatandaşın polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilip giydirildiği öğrenildi.