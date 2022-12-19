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Bodrum'da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Bodrum'da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl yıkım kararı verilen 475 kaçak yapıdan 210'u yıkıldı, 1650 yapıda mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2019'da başlatılan 'Kaçak Yapılaşma Müdürlüğü ile Mücadele Seferberliği' kapsamında; 'İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu'na muhalefet', kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu 1 yılda yasal süreçleri tamamlanan 210 yapıyı yıktı. 1650 yapıda mühürleme işlemi uygulayan ekiplerde, programa alınıp, yıkım uygulanması gereken 475 dosya bulunuyor.

Öte yandan belediye ekipleri, 2019 yılından itibaren son 3 yıl içinde yasal süreçleri tamamlanan 738 yapıyı yıktı, 3 bin 269 yapıyı da mühürledi.

Kaçak yapılaşma ile mücadele konusundaki kararlılığın devam edeceğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Amacımız, Bodrum’un geleceğini kurtarmak için hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmektir. Bodrum’da kaçak yapılaşma, hafriyat dökümleri ve diğer konularda tüm ekiplerimizle yasaların bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek çünkü tahrip etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

DHA

Etiketler bodrum kaçak yapı yıkım mühürleme
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