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Bodrum'daki otelde gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Bodrum'daki otelde gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı otelde çalışan 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.

Bodrum'da Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oteldeki çalışanlar yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 19 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle otelde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

Etiketler Bodrum  Muğla otel otel çalışanı 19 personel
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