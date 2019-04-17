Boğaz'da oturmak artık 30 TL !

Four Seasons Otel’in Boğaz’da yer alan Beşiktaş’taki restoranında adisyona “sandalye örtüsü ücreti” eklendi. Kişi başı 30 TL’lik ücrete isyan eden avukat Ersan Taştekin, paranın iadesi için Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Adisyonda bir latte 31 TL, “sandalye ücreti” 30 TL.

Bir mekâna gittiniz, yediniz, içtiniz. Hesap geliyor kuver ve servis ücreti eklenmiş. Özellikle lüks restoranlarda yaşanan ekstra ücret alma olayına İstanbul Four Seasons Otel yeni bir boyut kazandırdı. Ailesi ile otele giden avukat Ersan Taştekin’in faturasına kişi başına 30 TL’lik “sandalye örtüsü ücreti” eklendi. Taştekin, ödediği parayı geri almak için Beşiktaş Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Ayrıca oteli Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şikâyet etti.

Taştekin yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Four Seasons Oteli’ne bir şeyler içmek için gittik ve her zaman bulunduğumuz deniz kenarındaki kafeye annem, eşim ve kızım ile birlikte dört kişi olarak oturduk. Çay, kahve içtik, tatlı yedik hesabı istedik ve bize ‘Chair Cover Charge’ (Sandalye örtüsü ücreti) adı altında kişi başı 30 TL ek ücretle birlikte olmak üzere toplam 295 TL hesap getirdiler.”

Otelin kendisine bu konuda uyarı yapmadığını, hesaba eklenen “sandalye örtüsü ücreti”nin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirten Taştekin, Beşiktaş Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Taştekin, “Bana söylenmeden adeta zorla ve hiçbir yasal dayanağı olmadan tahsil edilen 120 TL’nin tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi. Taştekin, dünyanın her yerinde Four Seasons Otelleri’ne gittiğini, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü de söyledi.

Küresel yaklaşım

Otel yetkilileri uygulamanın yeni olmadığını, geçen yıl da “sandalye ücreti”nin alındığını açıkladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre “sandalye ücreti” nisan-ekim ayları arasında dış mekânda oturan müşterilerden alınıyor. Otel müşterilerine ve kurumun özel kartına sahip olan kişiler bu ücreti ödemiyor. Yetkililer, “Terasta her müşteriye su, meyve suyu, ve kurabiyeden oluşan hoş geldiniz ikramı yapılıyor. Boğaz’da yoğun talep gören bu bölümümüzde en iyi hizmeti sağlamak için bu ücret alınıyor. Bazı yerler bunu kuver ücreti diye adlandırıyor. Bu dünyanın her yerindeki olan küresel bir yaklaşım” ifadesini kullandı.

Müzik ücreti de almışlardı

Kuver uygulamasını Türkiye’de birçok işletme uyguluyor. Yemekten önce gelen su, ekmek gibi ürünler için kuver adı altında para alınıyor. 2018’in yaz aylarında İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde bazı işletmelerin “müzik ücreti” adı altında ekstra para aldığı basına yansımış ve olay büyük tepki görmüştü.