Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun ilk icraatı belli oldu

Eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösterilmişti. Tepkilere rağmen görevine devam eden Bulu'nun ilk icraatı güvenlik kameraları ve kayıt cihazlarının bakım ve onarımı için ihale açmak oldu.

Evrensel'den Uğur Zengin'in haberine göre, ihaleyi alan firma, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Kilyos, Uçaksavar, Hisar Kampüslerinde bulunan 573 kamera ile 39 kamera kayıt cihazının bakım ve onarımını yapacak. "Açık ihale usulü" yapılacak ihalede teklifler 22 Ocak’ta alınacak.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde bakım ve onarıma başlanacak.

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Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayımlanan teknik şartnameye göre, kameralar ve kayıt cihazları her daim ve zaman içinde çalışır vaziyette olacak.

Yüklenici firma, herhangi bir arıza durumunda arızaya 24 saat içinde müdahale ederek arızayı gidermekle mükellef olacak. Mesai saati dışında dahi gerçekleşen arızanın giderilmesi yüklenici firmadan talep edilecek.



Kamera ve kamera kayıt cihazlarının periyodik bakımları ise mart, haziran, eylül ve kasım aylarında yapılacak.