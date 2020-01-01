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  3. 01 Ocak 2020 23:12

Boğulmak üzereyken kurtarıldı sözleri şoke etti

Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Boğulmak üzereyken kurtarıldı sözleri şoke etti
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İstanbul'daki olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi.  Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı.

Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi.  Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

DHA

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istanbul , kartal , sahil güvenlik
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