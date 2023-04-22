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Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Yol ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Yol ulaşıma kapatıldı
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

 Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler bolu bolu dağı tünel kaza
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