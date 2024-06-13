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Bomba iddia: Bakanlar değişirse Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir

Bomba iddia: Bakanlar değişirse Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapabileceği iddia edildi.

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunduğu "Türkiye’nin Sözü" programında hukukçu Gamze Pamuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmeye yönelik girişimlerde bulunması halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Pamuk, MHP kulislerinden aldığı bilgileri paylaşarak, Bahçeli'ye yakın bir isimle yaptığı yaklaşık 10 dakikalık görüşmeden edindiği önemli kulis bilgilerini aktardı. Pamuk'a göre, Kurban Bayramı sonrasında AK Parti'nin bir kabine değişikliği yapması, özellikle İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'nın değiştirilmesi ve bürokraside MHP'li kadroların tasfiye edilmesi durumunda, Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunma ihtimali var.

Bu iddialar, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor ve siyasi arenada yeni gelişmelere yol açabilecek nitelikte. Erken seçim ihtimali, siyasi dengeleri ve stratejileri yeniden şekillendirebilir.

Etiketler seçim MHP ak parti
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