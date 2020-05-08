Bomba iddia! Davutoğlu ile Babacan'ın ekibiyle görüşen AK Partililer kim ?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Çukurambar müdavimi bir AKP'li ismi arayarak, "Nereye gitti sizinkiler, nerede iftar açıyorlar, nerede sahur yapıyorlar?" diye sorması üzerine, "İftarlarda genelde herkes evinde oluyor. Ancak sahur için bazı ortak etkinlikler düzenlemekten geri durulmuyor" yanıtını aldığını aktardı.

Bazı ortamlarda hâlâ AKP'de olan isimlerle Gelecek Partisi veya DEVA Partisi'ne geçen isimlerin bir arada olduğunu öğrendiğini söyleyen Zeyrek, toplantıların konusunun ise gazetecilerin gündeme getirdiği kabine değişikliği üzerinden "Kim neden gider, yerine kim gelir" analizleri olduğunu ifade etti.

Zeyrek bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Çarşamba gecesi iftar saatinden sonra arabayla Çukurambar'daki ana caddeden geçtim. Pek açık mekan göremedim. Eve dönünce, tanıdığım Çukurambar müdavimi AK Partilileri telefonla arayıp, “nereye gitti sizinkiler, nerede iftar açıyorlar, nerede sahur yapıyorlar” diye sormaya başladım. Şunu öğrendim: İftarlarda genelde herkes evinde oluyor. Ancak sahur için bazı ortak etkinlikler düzenlemekten geri durulmuyor. Genelde bahçeli ya da teraslı evi olanlar ev sahibi oluyor. Bazı durumlarda da “iş adamı arkadaşların” geniş ofislerinde toplanılıyor. Maske takmamak, sosyal mesafeye uygun oturabilmek için geçmişteki gibi kalabalık gruplar yerine “en çok sevilen”, “en çok güvenilen”, “en yakın” dostlar davet ediliyormuş.

Bazı ortamlarda hala AK Parti'de olanlar ile Gelecek Partisi ya da DEVA Partisi'ne geçenlerin/geçmeye başlayanların bir arada olduğunun da altını çizmek isterim.

Peki ne konuşuluyor o ortamlarda?

Elbette siyaset. Üstelik, ortamda sadece “güvenilir/yakın dostlar” olunca, bazı bakanların, bürokratların, danışmanların dedikoduları had safhada yapılıyor, biraz daha sansürsüz cümleler duyulabiliyormuş. Bu aralar en çok konuşulan konulardan birini sordum. Korona klasik konu ama bir kaynağım esas hararetli sohbet konusunu şöyle aktardı:

“Gazeteciler ‘kabine değişikliği olacak' demeye başlayınca, bizimkiler kabine toto oynamaya, ‘kim neden gider, yerine kim gelir' üzerine analizler yapmaya başladı” yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti ile yollarını ayıran, eski yol arkadaşlarıyla pek bir araya gelmeyip Gelecek Partisi ya da DEVA Partisi saflarına katılan bazı deneyimli isimlerin, Çukurambar'a da veda ettiklerini de hatırlatayım.

Nereye gittiklerini sordum. Gelecek Partisi'ne gidenlerin yoğunlaştığı bir yer yokmuş ama Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'nda büyüyen Ali Babacan'ın partilileri genelde Hamamönü semtindeki restore edilmiş tarihi mekanlarda toplanıyormuş.

Bazılarınız “bu gereksiz bilgilerin bize ne faydası var” diye sorabilirsiniz ama siz yine de bir kenara not alın:

Salgından sonra, Çukurambar eski günlerini arayabilir ve “nerede o Çukurambar sohbetleri” cümlesi, AK Parti'deki ayrışmaları anlatan en iyi klişelerden birine dönüşebilir.

