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Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı. İşte en çok yükselen ve düşen hisse senetleri...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 61,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 4,20 ile spor oldu.

En çok yükselen hisseler:

DZGYO +%10
DERHL +%9.99
YEOTK +%9.98
BFREN +%9.98
DNISI +%9.98

En çok düşen hisseler:

MRSHL -%9.96
FENER -%7.99
GZNMI -%7.9
CMBTN -%7.68
ARTMS -%7.62

Küresel piyasalarda, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.550 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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