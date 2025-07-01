Borsa İstanbul'da sert yükseliş: 3 ay sonra kritik seviyeyi aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 20 Mart'tan bu yana ilk kez 10 bin puanı test etti.

Borsa İstanbul uzun süredir görülmeyen yükseliş ivmesini yakaladı. Yatırımcılara rahat nefes aldıran yükseliş 10 bin puanı aştı. Böylece Borsa İstanbul 20 Mart 2025 tarihinden sonra ilk kez 10 bin puanın üzerine çıkmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanması sonrası BIST 100 endeksi 8 bin 900 puanın altına gerilemişti. FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE GELİŞMELER Borsa İstanbul'un yükselişinin ana nedenlerinden biri faiz indirimi beklentisi. Merkez Bankası'nın güçlü faiz indirimi kararı alabileceğine yönelik beklentiler Borsa İstanbul'a pozitif yansıdı. Ayrıca CHP'nin kuraltayının iptaline ilişkin dava 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi. Her iki gelişmeyle birlikte Borsa İstanbul ivme kazandı ve yükselişini güçlü tutmaya çalışıyor. BİST şu sıralar yüzde 1 civarında primle 10 bin 39 puandan işlem görüyor.