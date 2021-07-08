Boşanacağı eşinin vurduğu kadın mahkemeye böyle getirildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin defalarca ateş ederek yaraladığı kadın duruşmaya sedyeyle gelebildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşayan Samet M. (28) ve Sabiha M. (27) sekiz yıllık evliydi. Sabiha M., yaklaşık bir buçuk yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, beş yaşındaki çocuğun geçici velayetini anneye verdi, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı.

23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet M., annesine teslim etmedi. Kızını almak için gittiğinde Sabiha M.’ya tokat atan Samet M. sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha M.’ya ateş etmeye devam eden eşi, genç kadını iki bacağından ve sağ elinden beş kurşunla yaraladı. Sabiha M. hastaneye kaldırılırken, Samet M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık iki ay geçmişken Sabiha M. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sedyeyle getirildi. 11 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Samet M., Covid-19 olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde adalet istediğini belirten Sabiha M. şöyle konuştu: “Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördükçe ‘İşte bak üç sene yatmış çıkmış, ben de seni vururum’ evliliğim boyunca beni öldürmeye teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti, polis kurtardı. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor.”

Anne Sevgi Bircan da kızının boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerini maruz kaldığını anlatarak şunları söyledi: “Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunuma ‘Annene kurşun sıkacağım’ demiş. Kızım eliyle kafasını korumuş, yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için fırlatmasalardı kızımı öldürecekti. Zaten ‘Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok‘ diyormuş. İki ay oldu, kızım şu an tuvalete bile kendisi gidemiyor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla; sabahlara kadar ağlıyor. Doktor ‘Ağrıları kolay kolay geçmez’ diyor.”