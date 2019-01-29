Binlerce araçta skandal hata ! Hırsızlar sadece birkaç dakikada çalabilir!
Binlerce araçta skandal hata ! Hırsızlar sadece birkaç dakikada çalabilir!
iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor
iPhonelarda büyük güvenlik skandalı ! Tüm konuşmalarınız dinleniyor
Türkiye en ucuz ve en hızlı internet sıralamasında dibe vurdu
Türkiye en ucuz ve en hızlı internet sıralamasında dibe vurdu
Araç sahiplerine iyi haber ! Benzine büyük indirim geliyor
Araç sahiplerine iyi haber ! Benzine büyük indirim geliyor
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler belli oldu
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler belli oldu
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
Otomotiv devinden Türkiye kararı ! Dizel otomobil satışını durdurdu
Otomotiv devinden Türkiye kararı ! Dizel otomobil satışını durdurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ocak 2019 09:37

Boydak 3,6 kilo altını böyle savundu

Kayseri'de havalimanında gözaltına alınan ve valizinde 3.6 kilogram altın bulunan Boydak Holding eski yöneticisi Sami Boydak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Boydak 3,6 kilo altını böyle savundu
A+ A-

Kayseri'de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya mali destek vermekle suçlanan Sami Boydak, diğer bazı aile üyeleriyle birlikte 19 Şubat 2018'de tutuklandı.

Sami Boydak, 19 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a giderken gözaltına alındı. Yanında ise 3.6 kilogram altın vardı. 

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Boydak, altınları sattığı Maserati ve Porsche otomobillerinin parasıyla saltın aldığını, bu altınlarla Arabistan'daki kira masraflarını ödemek ve fakirlere zekat vermek üzere yanında götürdüğünü iddia etti.

Hürriyet

savunma , havalimanı , ifade , altınlar , sami boydak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM