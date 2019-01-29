Boydak 3,6 kilo altını böyle savundu

Kayseri'de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya mali destek vermekle suçlanan Sami Boydak, diğer bazı aile üyeleriyle birlikte 19 Şubat 2018'de tutuklandı.

Sami Boydak, 19 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a giderken gözaltına alındı. Yanında ise 3.6 kilogram altın vardı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Boydak, altınları sattığı Maserati ve Porsche otomobillerinin parasıyla saltın aldığını, bu altınlarla Arabistan'daki kira masraflarını ödemek ve fakirlere zekat vermek üzere yanında götürdüğünü iddia etti.