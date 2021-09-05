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Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Bozkurt ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde, selin Bozkurt ilçesine ulaşmadan önceki hali yer alıyor. Sel sularının birçok ağacı söktüğü, önüne çıkan yapıları da önüne katarak ilerlediği cep telefonu konuşmalarına yansıyor. Cep telefonuna kayıtta bulunan vatandaş, telefonla aradığı Semih isminde bir kişiye ağaçları ve tahtaları yıkıp selin geldiğini söylüyor. Konuşmalara köprünün yıkıldığı ve ağaçların da kökünden söküldüğü yansıyor.

Etiketler sel felaket kastamonu
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