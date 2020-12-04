BTP lideri Hüseyin Baş’a Azerbaycan’dan tebrik yağdı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın tarihi değiştiren tweetine Azerbaycanlı pek çok akademisyen ve iş insanından tebrik yağdı. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın,"Bayrakları yarıya indirdiğimiz gün, öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ Zaferi Türk'ün milli mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir" mesajının ardından kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin kutlama yıl dönümünü 8 Kasım'a çektiğini duyurmuştu. Mesajı hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da büyük ses getiren BTP lideri Hüseyin Baş’a yaşanan bu gelişmelerden sonra

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Pashayeva sosyal medya hesabından, “Değerli kardeşim Atatürk Türk dünyasının kahramanıdır. Zaferi 10 Kasım Günü kazansak da Atatürk’e büyük saygı, sevgi besleyen Azerbaycan Türkleri onu anma gününde hiçbir zaman bayram yapmayız. Zafer Günü 8 Kasım olacak. Cumhurbaşkanımız kararı ilan etti. Nur içinde yat büyük GAZİ” mesajını paylaşarak, “BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Atatürk hasiyeti üzerine zafer günümüz 8 Kasım olacak” ifadelerine yer vermişti.

‘8 Kasım kararı Hüseyin Baş’ın başarısıdır’

BTP lideri Hüseyin Baş’ı önemli mesajından ötürü tebrik eden akademisyenlerden Prof. Dr. Rauf Mammadov, Atatürk’ün yalnız Türkiye için değil, Azerbaycan için de büyük bir değer olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mammadov mesajında şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan ve Türkiye bir millet ve iki devlettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; ‘Azerbaycan'ın neşesi bizim neşemiz, kederi kederimizdir.’ Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti için bir değer olduğu gibi, bizim için de bir değerdir. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü bizim için anma günüdür. Bu nedenle, Zafer Bayramı tarihinin 8 Kasım olarak değiştirilmesi çok akıllıca bir karardı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı bu kararı mümkün kıldığı için kutluyorum. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, Atatürk sevgisi ve Ehl-i Beyt doğrultusunda Prof. Dr. Haydar Baş'ın çıktığı yolu sürdürdüğü için Hüseyin Baş’ı kutluyorum.”dedi.

Prof. Dr. Quliyev: Atatürk’ün ve Haydar Baş’ın ruhları şad oldu

BTP lideri Hüseyin Baş’a tebriklerini ileten bir başka Azerbaycanlı akademisyen ise Prof. Dr. Ruşen Quliyev oldu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ‘Karabağ Zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilmelidir’ teklifinin çok yerinde bir çıkış olduğuna dikkatleri çeken Prof. Dr. Quliyev, şunları kaydetti: “27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ımız tarafından düşmanın bir başka provokasyonuna tepki olarak başlatılan ve 44 gün içinde 30 yıldır işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan arındırarak ezici bir zaferle sonuçlanan Vatan Savaşı, 10 Kasım'da düşmanın yenilgisini kabul ederek diz çökerek sona erdi. Rabbimizin hükmüyle bir kardeşin bayram ettiği gün, bütün Türk âleminin sevgilisi ve gururu olan modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anma Günü ile çakıştı. Bu bağlamda, Türkiye’yi canından da çok, Azerbaycan’ı da özel bir sevgiyle seven, tüm hayatı boyunca İslam dünyasının birliği için mücadele eden merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın "Karabağ Zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilmelidir” fikri çok ilgi çekicidir. Sonuçta 44 günde kazanılan bu zaferi, Azerbaycan'a büyük destek veren Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ile hepimiz Atatürk'e borçluyuz. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından zafer gününün 8 Kasım'a çekilmesi, soylu kardeşliğin ve “iki devlet, bir millet " formülünün canlı bir tezahürüdür. Eminim ki zaferimizle hem büyük Atatürk’ün hem de “Karabağ kesinlikle özgür olacak” diyen sevgili dostumuz merhum Haydar Baş Hoca’nın ruhları şad olmuştur. Allah onlara ve şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şife versin. Allah, iki kardeş ulusun birliğini daha da güçlendirsin. Allah bizi her zaman düşmanlara karşı hakikat yolunda muzaffer eylesin. Amin!”

Prof. Dr. Memmedaliyeva’dan Hüseyin Baş’a teşekkür

Azerbaycan’ın saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Kumru Memmedaliyeva da BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı tarihi değiştiren mesajından ötürü tebrik etti. 30 yıl işgal altında kalan Karabağ’ın kurtuluş gününün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anma günü ile çakıştığını hatırlatan Prof. Dr. Memmedaliyeva, tebrik mesajında, “Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı canından da çok seven Allah’ın rahmetine kavuşmuş Prof. Dr. Haydar Baş Hocanın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, ‘Karabağ Zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilmelidir’ fikrini ortaya atması çok anlamlıdır. Bu çıkışından dolayı BTP lideri Hüseyin Baş Bey’e ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev cenaplarına Teşekkür ediyorum” dedi.

Hüseyin Baş hatırlatmasa tarih değişmezdi

“Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgali 10 Kasım 2020 tarihli malum beyanla Azerbaycan’ın zaferi, Ermenistan’ın mağlubiyeti ilanı ile bitmiş oldu” ifadelerini kullanan Doç. Akil Eyvazov, “Bu zafer Allah’ın izni, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev’in siyasi iradesi ve komutanlığı, askerimizin canı ve kanıyla, halkımızın ve siz Türk kardeslerimizin de duaları ve desteğiyle kazanıldı. 10 Kasım 2020 tarihini Zafer Günü ilan eden Sayın Cumhur Başkanımız Aliyev, bu tarihin bütün Türk dünyasının gururu olan Atatürk’ü anma gününe denk gelmesi üzerine, “Bir millet, iki devlet” olan sevgili Türk milletinin ve baş tacımız Atatürk’ün mübarek hatırasına hürmet göstermek amacıyla Zafer Günü’nün 8 Kasım’a alınmasına karar verdi. Bu konuda ilk hatırlatmayı yaptığı için, Azerbaycan halkını canı gönülden seven merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu Sayın Hüseyin Baş’a saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Veliyev: Atatürk’e sevginin işareti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ,"Bayrakları yarıya indirdiğimiz gün, öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ Zaferi Türk'ün milli mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir" mesajından ötürü tebrik eden bir diğer Azerbaycanlı akademisyen ise Prof. Dr. Dünyamali Veliyev’di. Prof. Dr. Veliyev, mesajında çu ifadelere yer verdi: “Her konuda halkımızın yanında olan can Türk kardeşlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti, 44 günlük vatan savaşında da bizleri yalnız bırakmadı. Halkımızın, devletimizin sevgili Türk Milletinin değer verdiği her şeye, hele de Türk dünyasını büyük oğlu sevgili Mustafa Kemal Atatürk’e saygısı, sevgisi sonsuzdur. Bu sebeptendir ki, kutsal vatan savaşımızın Zafer Günü ilan edilen 10 Kasım 2020 tarihi, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in kararı ile 8 Kasım’a alındı. Bu Azerbaycan’ın devlet başkanının, halkının yüce Atatürk’e ve Türk halkına sevgisi, saygısının tezahürüdür. Muhterem Üstat Haydar Baş Hocanın yolundan devam eden Sayın Hüseyin Baş’ı da bu konudaki çabalarından dolayı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendisine vatanına ve Türk dünyasına hizmetlerinde başarılar diliyorum.”

Azerbaycan’daki Türkler de tebrik etti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a Azerbaycan’daki Türk iş insanlarından da tebrik mesajları geldi. MGD Group MMC Genel Müdürü Mimar Gökhan Demir, mesajında, “BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın merhum Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in milli ve manevi değerlere olan hassasiyetini aynen devam ettiriyor olması bizleri çok memnun ediyor” ifadelerine yer verdi. Gökhan Demir, mesajında şunları kaydetti: “Türk Milletinin milli ve manevi değerlerine olan yüksek hassasiyetlerini her platformda gösteren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın kardeş Azerbaycan’ın Karabağ Zaferinin 10 Kasım gününe denk gelmesi üzerine yaptığı; "Karabağ Zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir" açıklaması akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Karabağ Zafer Bayramı’nın her yıl 8 Kasım’da kutlanması kararını aldı. Bu hassasiyeti Türkiye’de yalnız Bağımsız Türkiye Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey gösterdi. Bu vesileyle Azerbaycan’da bulunan Türk iş adamı ve Türk vatandaşı olarak Sayın Hüseyin Baş Bey’e ve Azerbaycan’ımızın Âlicenap Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e çok teşekkür ederim.”