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BTP lideri Hüseyin Baş'tan horon ve kolbastı şov

BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan’ın kızı Enise ile MYK üyesi Adem Birinci’nin oğlu Ahmet Haydar hayatlarını birleştirdi.

İstanbul Florya’da gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu düğün merasiminin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı.

Çiftçin nikah şahitliğini de yapan Baş, Enise - Ahmet Haydar çiftçine mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını ise geline takdim etti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayhan Haksal ve Kafkas Halk Oyunları Ekibi’nin sahne aldığı düğünde BTP lideri Hüseyin Baş, Karadeniz müziği eşliğinde horon ve kolbastı oynadı.

BTP liderinin gösterdiği performans, düğüne katılanlardan yoğun alkış aldı.

Etiketler hüseyin baş btp halay horon
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