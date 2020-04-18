BTP'li Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mustafa Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz hafta içinde yakalandığı korona virüs salgısını sonucu hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan "Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim" ifadelerinde yer vermişti.

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

BTP SÖZCÜSÜ: HAYDAR BAŞ'IN DAMADI DEĞİL

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda partilerinin MYK üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Er'in ölümüyle ilgili çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Önder, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir" ifadelerini kullandı.