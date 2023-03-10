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Bu 36 internet sitesine dikkat! SPK hepsine erişim engeli getirdi

Bu 36 internet sitesine dikkat! SPK hepsine erişim engeli getirdi
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Sermaye Piyasası Kurulu, 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

SPK haftalık bülteninde yayınlanan ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şöyle:

https://tronbtrader524.com

https://acc.indyatirim.io

https://mobile.indyatirimtrader.com

https://online.tronbtrader524.com

https://login.capitalindexglobal.com

https://foreksan.com

https://garnetfx.trade

https://forekspo.com

https://fx-trading-fbs.com

https://www.turkiyetrades.com

https://vtr-tickmill.com

https://olivemarkets168.com

https://fsm-capital.com

https://en-iyi.forexanalizlerim1.net

https://www.fxxmglobal.com

https://direct.fxpro-tr.systems

https://www.hfm-trade2.com

https://kriptorex33.com

https://kazandiran.forexasistani.net

https://idolyatirim7.com

https://onsfx10.com

https://tr8.maldofx2.com

https://client2.maldofx.co

https://www.rukayatirim6.com

https://sca.rukayatirim6.com

https://wt.rukayatirim6.com

https://rukafx2.net

https://rukafxlisans2.com

https://www.hunfx4.com

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https://my.octafxidn.me

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Etiketler Sermaye Piyasası Kurulu spk erişim erişim engeli yasak
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