Bu 36 internet sitesine dikkat! SPK hepsine erişim engeli getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu, 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.
SPK haftalık bülteninde yayınlanan ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şöyle:
https://tronbtrader524.com
https://acc.indyatirim.io
https://mobile.indyatirimtrader.com
https://online.tronbtrader524.com
https://login.capitalindexglobal.com
https://foreksan.com
https://garnetfx.trade
https://forekspo.com
https://fx-trading-fbs.com
https://www.turkiyetrades.com
https://vtr-tickmill.com
https://olivemarkets168.com
https://fsm-capital.com
https://en-iyi.forexanalizlerim1.net
https://www.fxxmglobal.com
https://direct.fxpro-tr.systems
https://www.hfm-trade2.com
https://kriptorex33.com
https://kazandiran.forexasistani.net
https://idolyatirim7.com
https://onsfx10.com
https://tr8.maldofx2.com
https://client2.maldofx.co
https://www.rukayatirim6.com
https://sca.rukayatirim6.com
https://wt.rukayatirim6.com
https://rukafx2.net
https://rukafxlisans2.com
https://www.hunfx4.com
https://sca.hunfx4.com
https://hmdtr20.com
https://my.octafxidn.me
https://www.octapk.info
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