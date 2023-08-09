Bu da sınav ekonomisi: ÖSYM'nin geliri dudak uçuklattı

ÖSYM, bu yılın Ocak-Haziran döneminde büyük bölümü sınav ücretlerinden kaynaklı toplam 1,2 milyar TL gelir elde etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yılın ilk yarısına yönelik mali verileri paylaşıldı. Kurumun, merkezi sınav başvuru ücretlerinden oluşan gelirinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Başkanlığın, sınavlardan topladığı başvuru ücreti 1 milyar 257 milyon 26 bin 610 TL olarak hesaplandı. Başkanlık, Ocak-Haziran döneminde 326 milyon TL’lik de hazine yardımı aldı. Bütçesinin tamamına yakını sınav gelirlerinden oluşan başkanlığın giderleri ise 864 milyon 610 bin TL oldu.

ÖSYM, Ocak-Haziran dönemindeki toplam gelirinin aylara göre dağılımını da paylaştı. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla 60,8 milyon TL ve 98,1 milyon TL gelir elde eden başkanlığın, mart-mayıs dönemi harcamaları şöyle kaydedildi:

• Mart: 458,6 milyon TL

• Nisan: 37,3 milyon TL

• Mayıs: 527 milyon TL

• Haziran: 74,9 milyon TL

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Başkanlığın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti. ÖSYM’nin gelirleri yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 528 milyon 32 bin TL

• 2019: 546 milyon 25 bin TL

• 2020: 860 milyon 512 bin TL

• 2021: 767 milyon 630 bin TL

• 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin TL

• 2023 (Ocak-Haziran): 1 milyar 257 milyon 26 bin TL

ÖSYM, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 793 bin 596 yurttaşın merkezi sınavlara girdiğini açıkladı. Sınava giren kişi sayısı, ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluştururken en fazla adayın olduğu sınavın 3 milyon 527 bin 464 katılımcı ile YKS’nin birinci oturumu olduğu açıklandı.

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