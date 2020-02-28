Bu görüntüler çok konuşulacak: Mültecileri sınıra taşıma seferberliği!

Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askeri hava saldırısı sonucunda şehit olurken 34 askerin de yaralandığı açıklandı.

Türkiye, İdlib'te çok sayıda askerin şehit olmasının ardından, bu konuda adım atmayan Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktı.

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne’de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Çok sayıda Suriyeli mülteci, Avrupa’ya geçmek için sınırda toplandı. İstanbul'da da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gitti.

MÜLTECİLERİ SINIRA ARACIYLA GÖTÜRDÜ

Bir Türk vatandaşı, Suriyeli mültecileri kendi aracıyla, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından Kapıkule Sınır Kapısı’na götürdü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın Suriyeli mültecilere “nereye gitmeyi düşünüyorsunuz” diye sorduğu, mültecilerin ise Avrupa’nın çeşitli bölgelerine gitmek istedikleri cevabını verdiği görüldü.

"SINIRA BİZİ POLİS GETİRDİ"

Görüntülerde, sınıra giden mültecilerin “bizi buraya jandarma getirdi” dediği duyuldu

Öte yandan, Biz10 TV’nin paylaştığı görüntülerde Suriyeli mültecinin ,"1 ay Türkiye'de cezaevinde kaldım, bugün serbest bıraktılar 'gidin' dediler. Avrupa'ya gideyim kendimi kurtarayım. Sınıra bizi polis getirdi" dediği görüldü.