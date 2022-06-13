Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı

Artvin'de ormana kurulan bir fotokapana iki yaban tavşanının kavgası yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyasından paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'nce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12 Haziran'da sosyal medya hesabından Artvin'de orman içine yerleştirilen bir fotokapana ait görüntüleri paylaştı. Görüntüde iki yaban tavşanın kavgası görülüyor. Bakanlığın "Fotokapana yansıyan iki sevimli tavşan" ifadeleri ile paylaştığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken 30 bini aşkın kişi tarafından da beğenildi.