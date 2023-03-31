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Bu illerde oturanlar dikkat! Fırtına kapıya dayandı

Bu illerde oturanlar dikkat! Fırtına kapıya dayandı
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, pazar sabaha kadar süreceğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. 

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Etiketler meteoroloji marmara bölgesi istanbul
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