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Bu sefer kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı

Bu sefer kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı
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Karabük'te eşinden ayrılan bir kişi 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşıyor.

Türkiye'de konut krizi sürerken ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da devam ediyor.

Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Y.K. (59) isimli vatandaş, Soğuksu mahallesindeki babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti.

Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan K., önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.

Yüzde 60 engelli olan Y.K. (59) 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, "Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum." dedi.

Zaman zaman arabada ve kardeşlerinde kaldığını belirten K., "Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Benim derdim kiracımın çıkıp kendim oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim.” dedi.

İHA

Etiketler karabük kiracı ev sahibi
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