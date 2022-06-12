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Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi rektörlüğün kiraladığı lüks aracı protesto etmek amacıyla tasarladığı maket aracı rektörlük binasının önüne koydu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde rektörlüğün 1.5 milyon liralık araç kiraladığı iddialarına bir öğrenci tepki gösterdi. Öğrenci olayı protesto etmek için kartondan tasarladığı arabayı rektörlük binasının önüne park etti.

Yol Haber’in aktardığına göre, maket aracın ardından hakkında soruşturma açılan öğrenciye ‘bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma’ cezası verildiği iddia edildi.

Ancak bu iddia sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Bekiroğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bekiroğlu paylaşımında, “Öğrencimize rektörlük tarafından bir aylık uzaklaştırma verilmesi hakkındaki iddia gerçeği yansıtmamakta olup, kasıtlı olarak yanıltıcıdır” dedi.

Öğrenciye gönderilen disiplin soruşturması kağıdında ise verilen cezanın “Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma” olduğu belirtildi.

 

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