Bu vahşetin sorumlularını bulun!

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Siirt İl Temsilciği, yavru köpeğin bir aylık olduğunu ifade ederek Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde; “Tek başına tandırın üstüne çıkıp yanan bir tandırın içine girmesi mümkün değildir. Söz konusu mahallede daha önce sokak hayvanlarına karşı bu tarz olayların yaşanmışlığını topluluğumuzca birçok kez şahit olunmuştur” ifadelerine yer verildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

OdaTv'den Hüreyra Oflaz'ın haberine göre Anadolu Hayvan Hakları Siirt İl Temsilciği dilekçede, haklı bir neden olmaksızın sahipli veya sahipsiz bir hayvana acımasız ve zalimce bir muamelede bulunan veya eziyet eden ya da öldüren 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesi uyarınca olayın faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Suç duyurusuna vahşice öldürülen yavru köpeğin videosunun eklenildiği bildirildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Anadolu Hayvan Hakları Siirt İl Temsilciği, Hayvan Hakları Koruma Kanunundan örnekler verdi.

İşte o örnekler:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 13.Maddesinde Kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve sütanneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldürüldüğünden emin olduktan sonra, hayvan ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Öldürme esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Şeklinde belirtilmiş, 14. Maddesinde ise Hayvanlar kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek bu kanunda yasaklanmıştır.”

Odatv.com