Buğday krizi sonrası şimdi de ekmek krizi uyarısı

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de ciddi oranda etkileyen buğday krizi için korkutan bir uyarı geldi. Buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 artığına dikkat çeken Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım "Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor" dedi.

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 artığına dikkat çekerek "Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını artırıyor. Buğday krizi bu nedenle ekmek krizine dönüşüyor. 2022-2023 sezonunda üretimin azalması ve stokların daha fazla erimesi ile buğday dış ticaretinde daha büyük sorunların yaşanması ve açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması bekleniyor" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl 'ithal buğdaya yerli buğdaydan daha fazla para verildiğini' ifade eden Yıldırım, "Üreticiler haklı olarak 'TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka ülkelerin çiftçisine verdi.' diyerek tepki gösterdi. Bu nedenle 2021 yılından ders alınarak 2022 ürün alım fiyatı bu tepkilerde dikkate alınarak açıklanmalı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım bugün kaleme aldığı yazısına, üreticinin de tüketicinin de korunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Buğday fiyatının artması ekmek fiyatının da artmasını beraberinde getirecektir. Bunun için devletin girdi bazında sağladığı desteklerin artırılması, destekleme priminin artırılması şart. Ayrıca üreticiyi desteklemek ve arzı geniş bir zamana yayarak üreticiyi korumak amacıyla kurulan lisanslı depo uygulamasının doğru işletilmesi gerekir. Mevcut uygulamada çiftçinin elinden ucuza alınan buğday lisanslı depolara konuluyor ve çiftçinin elinden ürün çıktıktan sonra fiyatlar arttığı için sanayici pahalıya buğday almak zorunda kalıyor. Artan fiyatlar nedeniyle tüketici daha pahalıya ekmek tüketmek zorunda kalıyor. Açıklanacak fiyat geleceği öngörerek belirlenmeli. Bu yıl belli ki buğdaya olan yüksek talep devam edecek. Bunu dikkate alarak fiyat belirlenmezse 2021’de yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmış olur."

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