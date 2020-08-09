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  3. 09 Ağustos 2020 23:34

Bugün bir doktoru daha kaybettik!

Kemik iliği ve kan kanseri hastalarının tedavisinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, 57 yaşında kansere yenik düştü. Prof. Dr. İhsan Karadoğan'ın bugün doğum günüydü.

Bugün bir doktoru daha kaybettik!
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Antalya’da kemik iliği ve kan kanseri hastalarının tedavisinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde kansere yenik düştü.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Karadoğan, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında vefat etti.

Karadoğan için, görev yaptığı Medstar Antalya Hastanesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi Uğur Genç, Karadoğan’ın çok sevilen bir doktor olduğunu belirterek, “Pek çok insanın hayatına dokundu, onları kurtardı. Mekanının cennet olacağına inanıyorum” dedi.

Karadoğan’ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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