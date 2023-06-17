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Bulaşık makinesinden 2 bin yıllık kadın heykeli çıktı

Bulaşık makinesinden 2 bin yıllık kadın heykeli çıktı
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İzmir'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda bulaşık makinesindeki bir tencerenin içinde Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başı ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başının yurt dışındaki müzayedelerde satışını yapmak üzere Türkiye'den kaçırılmak istendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Karabağlar ilçesindeki bir eve 13 Haziran'da operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bulaşık makinesindeki bir tencerenin içine çuvalla gizlenmiş kadın heykel başı bulundu.

Heykel başı incelenmek üzere İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Etiketler Helenistik heykel dönem
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