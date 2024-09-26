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Bursa'da veliler kalabalık sınıflara isyan etti

Bursa'da veliler kalabalık sınıflara isyan etti
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Bursa Gemlik'te 40 kişilik sınıfların olduğu bir okula velilerden tepki geldi. Yıllardır bölgede yeni okul yapılmamasını eleştiren veliler, ''Yetkililer artık sesimize kulak versin, bu bölgeye yeni bir okul yapılsın'' çağrısında bulundu.

Eğitim-öğretim yılının ikinci haftasında sınıfların 40 kişilik olduğunu gören Şehit Mehmet Güngör İlkokulu öğrencilerinin velileri, yeni okul yapılmamasına isyan etti.

''YETKİLİLER ARTIK SESİMİZE KULAK VERSİN''

İlkokul ve ortaokul olarak ikili eğitim sisteminin yapıldığı okulda iki bine yakın öğrenci eğitim-öğretim görürken, yıllardır bölgeye okul yapılmamasını eleştiren veliler şunları söyledi:

"İki mahallede bir tane ilkokulun bulunmasına anlam veremiyoruz. Çocuklar sıkıntı çekiyorlar. Bir sınıfta 20 öğrenci olması gerekirken iki katı öğrencinin olduğu sınıfta eğitim nasıl yapılacak. 32 sınıf sayısı 40'a çıkarılmasına rağmen sınıflar dolu. Bölgenin ilkokula ihtiyacı vardır. Artık yetkililer sesimize kulak versinler. Biz okul istiyoruz"

''VELİLER VE ÇOCUKLAR PERİŞAN DURUMDA''

Bölgede ikinci bir ilkokula ihtiyaç olduğunu ve okul yeri olmasına rağmen yıllardır yapılmamasına dikkat çeken Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Ç. ise şu sözleri kaydetti:

"Veliler ve çocuklar perişan durumda. Haklı olarak bölgemize okul istiyoruz. Seçim döneminde Belediye başkan adaylarının hepsi bölgeye okul yapılacak sözünü vermişlerdi. Verilen sözler tutulsun. Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimizin işbirliğinde bölgenin okul sorunun çözülmesini bekliyoruz"

İHA

Etiketler bursa gemlik Velilerden kalabalık sınıf isyanı
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