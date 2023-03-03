''Bye Bye Erdoğan'' afişine de soruşturma açıldı
CHP'lilerin açtığı Bye Bye Erdoğan (Güle güle Erdoğan) pankartına, Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı.
CHP Menemen Gençlik Kolları dün akşam saatlerinde, İzmir’in Menemen ilçesinde Kasımpaşa Üst Geçidi’ne "Bye Bye Erdoğan" yazılı pankart açtı.
CHP Menemen Gençlik Kolları Başkanı Emir Sarı, "Bye Bye Erdoğan" pankartı sebebiyle bugün emniyete çağırıldı. İfadesi alınan CHP’li Sarı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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