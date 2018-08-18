Bylock'tan sonra bir uygulama daha tespit edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ'ye ait Gaziantep'teki özel okullarda çalışan ve ByLock kullandıklarının tespit edilmesiyle haklarında gözaltı kararı verilen S.Ş. ile eşi N.Ş. polis ekiplerince evlerinde bulunamadı.

Çalışmalarını sürdüren Gaziantep polisi, 19 Şubat’ta aradıkları çiftin izini Şehitkamil İlçesi Fıstıklı Mahallesi'nde, FETÖ üyelerince “gaybubet evi” olarak adlandırılan bir hücre evinde buldu ve düzenlenen operasyonda S.Ş. ile eşi N.Ş . yakalandı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Çift hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.Ş. ile eşi N.Ş. hakkında hazırlanan iddianame Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edilmesiyle operasyon düzenlendiği ancak yakalanamadıkları ve bu nedenle de haklarında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Zanlıların yakalandıkları Şehitkamil ilçesindeki “gaybubet evi”nde yapılan aramada “Türkçe Olimpiyatları” yazılı para ve 2 tablet ele geçirildiği bildirilen iddianamede, “Cihazların Ankara’da yapılan detaylı dijital incelemelerinde tabletlerden birinde hafıza birimini baştan sona kriptolayan özel bir şifreleme yöntemi olduğu, diğer tabletin ise fabrika ayarlarına döndürüldüğü anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

Sözcü'den Hanifi Kılıç'ın haberine göre, FETÖ'cü çiftin, bir süre sonra merkez bir hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların ByLock ve Cacao programlarını kullandığı, ayrıca N.Ş’nin telefonundaki incelemede şifreli haberleşme programı olabileceği değerlendirilen “Textnow”ın izlerine rastlandığı bilgisi yer aldı.

TEXTNOW NEDİR?

Cep telefonları ve tabletlerde kullanılan ücretsiz haberleşme sistemi TextNow, ücret ödemeden sahte telefon numarası almayı sağlayan bir uygulama olarak biliniyor.

İstihbarat birimlerinin yakın takibe aldığı TextNow ile sosyal medyalara sahte telefon numaraları ile kayıt olunabildiği gibi sahte whatsapp da kurulumu da yapılabiliyor.

TextNow, normalde Türkiye'de Play Store’dan indirilemiyor. Bundan dolayı sadece APK şeklinde indirilip kurulabiliyor.