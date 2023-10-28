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Çakarlı araçtan sahte MİT'çi çıktı!

Çakarlı araçtan sahte MİT'çi çıktı!
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Siirt'te polisin durdurduğu çakarlı otomobilde, sahte kimlikle kendini MİT personeli olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı otomobili Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde durdurdu.

Otomobildeki M.E.O. (21), kendisini MİT personeli olarak tanıtarak, personel kimliği gösterdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şüphelinin gösterdiği kimliğin sahte olduğu belirlendi.

M.E. O. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 1 tabanca, 100 uzun namlulu silah mermisi, 50 tabanca mermisi, sahte MİT kimliği, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Şüphelinin, kendini MİT personeli olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

M.E. O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler siirt mit sahte kimlik
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