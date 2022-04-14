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  3. Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''kendisine inananlara'' bir garip müjde

Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''kendisine inananlara'' bir garip müjde

Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''kendisine inananlara'' bir garip müjde

Cezaevine girip çıktıktan sonra kendisini Mesih ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı bir açıklama yaparak "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" dedi.

Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekiliği de yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti.

Mezarcı daha sonra Almanya'ya yerleşmişti. Mezarcı'dan Ramazan orucu ile ilgili ilginç bir çıkış geldi.

 SU İÇMENİN ORUCU BOZACAĞINA DAİR DİNİ AHKAMI İPTAL ETTİM

"Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" diyen Mezarcı Twitter'dan şu paylaşımları yaptı:

İyi geceler çocuklar.
Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz.
Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim.
Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin.

Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır.
Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler.
Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz.
Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz.

 

Etiketler hasan mezarcı oruç su içmek çakma mesih
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