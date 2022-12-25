Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması

İrticai görüşleri nedeniyle cezaevine de giren ve kendisini Mesih ilan eden kapatılan Refah Partisi'nin eski İstanbul Hasan Mezarcı Noel'de doğum günü kutladı. Yanındakiler "İyi ki doğdun Mesih" dedi.

Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekiliği yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girdi. Hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan eden Hasan Mezarcı bu sene de Noel'i doğum günü olarak kutladı. Hasan Mezarcı, "Noelimiz kutlu olsun.. Mutlu Noeller" paylaşımı yaptı.