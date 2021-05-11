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Cami hoparlöründen oruç bedduasına soruşturma

Manisa Valiliği, cami hoparlöründen “Oruç tutmayanın başın ağrısın” şeklinde ifadelerin yer aldığı bir ‘kaside’ okuyan imam hakkında soruşturma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden önceki gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imamı Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısın' cümlesi tepkilere neden oldu. Beddua olarak yorumlanan kaside sonrası Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

‘AĞRISIN’ DEĞİL, ‘AĞRISI’YMIŞ!

DHA’da yer alan habere göre ise, kullanılan ifadelerin “Oruç tutmayanın başı ağrısın” değil, “Oruş tutmayanın başı ağrısı” öne sürüldü.

Haberde, internette başka hiçbir kaynakta bulunmayan ‘kaside’nin sözlerinin şöyle olduğu ileri sürüldü: “Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri ramazan merhaba”

Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın''Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın''Güncel

 

Etiketler cami beddua oruç oruç tutmayanın başı ağrısın
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