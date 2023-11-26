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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
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Çanakkale Boğazı dün saat 23.00'de olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi geçişlerine kapatılmıştı. Bu sabah fırtınanın etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 23.00’de kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı fırtınanın ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla saat 06.45 itibariyle tüm gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 23.00 itibariyle kuzeyden güneye tüm gemi geçişlerine kapatılmıştı. Fırtınanın ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla saat 06.45 itibariyle tüm gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, boğazın telsiz anonsuyla tüm gemi geçişlerine açıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Öte yandan gece boyunca fırtına nedeniyle deniz ulaşımda aksamalar yaşanırken, Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, “Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Kilitbahir, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki Gelibolu hatları tarifeye uygun olarak devam etmektedir” denildi.

Etiketler çanakkale boğaz gemi geçiş
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